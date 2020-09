Les notes de l'épisode 2 de Koh Lanta

Comme lors du premier épisode, la TeamEst a perdu le confort avant de remporter l'immunité. À la différence près que cette fois-ci c'est la TeamSud qui s'est inclinée et a dû dire adieu à Carole. Alors que dans la même temps François la légende a dû abandonner pour avoir célébrer une victoire lors d'une épreuve qu'il n'a pas disputé.

Team Vualiku (Nord)

Team Vakara (Ouest)

Jusqu'à sa participation à Koh-Lanta, son expérience la plus aboutie de la "" avait dû consister à casser du sucre sur le dos d'un collègue en afterwork autour d'un mojito-fraise avec son N+1 dans le but d'obtenir une promotion. Depuis, il s'est envoyé l'intégrale depour préparer l'aventure, et ça lui suffit pour se prendre pour Littlefinger.On avait découvert son existence quand une partie de sa tribu voulait l'éliminer, et on a comme l'impression que la prochaine fois qu'on entendra parler d'elle, ce sera pour les mêmes raisons et pas avant.A deux doigts de chialer parce que Lola n'avait pas de quoi se nourrir., c'est LE mec sur qui tu peux compter quand tu pars en vacances et que tu as besoin d'un pote pour venir arroser les plantes et filer des croquettes au chat.Elle a déjà le visage marqué puisqu'on a l'impression qu'elle s'est tartiné du beurre de cacahuète sur la tronche malgré une allergie aux arachides. Mais ça ne l'empêche pas de continuer à assurer.À l'image de son équipe durant cet épisode, il a été transparent. Sam, c'est celui qu'on ne voit pas.Il ambitionnait d'être le leader de son équipe Lire la suite de l'article sur SoFoot.com