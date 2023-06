information fournie par So Foot • 06/06/2023 à 23:11

Les notes de l’épisode 16 de Koh-Lanta : le Feu sacré

Dernière marche avant les poteaux, l'épreuve d'orientation a été à la hauteur de sa réputation. Il faut dire que voir quatre aventuriers gratter de la terre et s'emmêler dans des branchages pendant plus de 5 heures rend aussi nerveux qu'une séance de tirs au but.

Par Kévin Charnay pour SOFOOT.com