Les notes de l'épisode 14 de Koh Lanta

Claude en patron, Naoil au forceps et Inès on ne sait pas comment. Les trois finalistes ont obtenu le précieux sésame de Koh Lanta avec leurs armes.

Les finalistes

Les dindons de la farce

Quand on passe les moments où tu as appelé le médecin pour les autres candidats dans les extraits qui résument les temps forts de ton aventure, c'est jamais bon signe. Si le "tuto boussole" maté en vitesse sur YouTube n'a pas servi à grand-chose, celui sur le bâton de sourcier a été plus utile. Comme dirait Naoil : "Sans boussole mais pas déboussolée, la boxeuse a réussi son contrôle orienté. La preuve qu'avec de la détermination on peut déplacer des montagnes. Surtout quand les montagnes s'appellent Moussa et Alexandra et qu'elles ne trouveraient pas leur chemin dans une impasse avec Waze et un labrador.Un daron. Dès qu'un de ses gosses traînait dans ses pattes, il leur balançait : "" sur un ton qui impose le respect. Mais, Claudio The King est un papa poule finalement, et trouve toujours du temps pour aider à faire les devoirs. Imaginez comme on va se régaler sur le prochain docu Netflix en 8 épisodes : "".Dommage qu'elle ait confondu Claude avec Siri parce qu'en cherchant un peu par elle-même, elle aurait peut-être eu une chance de trouver autre chose que les infirmiers. Au final, Alexandra a quitté l'aventure comme elle l'a vécu : allongée. "