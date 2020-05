Les notes de l'épisode 13 de Koh Lanta

Claude Ier qui continue de distribuer les leçons, Rico la défonce qui se perd dans un coup de sang, et Régis qui prend un gros retour de bâtons. Koh Lanta tient ses finalistes.

La tribu réunifiée

Claude (Koh-Lanta) : " J'aurais envie de me mesurer à Zlatan "

Le dicton dit vrai : les jaloux ont maigri. Graciée par le roi Claude, la présidente de la CPF, Confrérie des Pleureurs de France, est finaliste. Si elle passe l'orientation avec succès, les poteaux de Koh Lanta l'Île des héros 2020 pourraient devenir les plus maudits de France depuis les poteaux carrés de 1976.Une si longue carrière due exclusivement à son talent exceptionnel pour le bronzage, on n'avait pas vu ça depuis Bernard Montiel. Vidéo Gag." Tu as aussi perdu lors de beaucoup d'épreuves de cette aventure, ça te chagrine pas, Moussa ?Des grandes tirades sur les valeurs et le mérite pendant un mois. Tout ça pour éliminer le mec qui finit deuxième de la dernière épreuve d'immunité, sans oublier de se moquer de son corps d'adolescent et de ses chicots pourris. Faites ce que je dis, pas ce que je fais.Il aura tout tenté pour sauver sa peau, jusqu'à la technique du "". Carte beaucoup trop utilisée dans cette aventure, tel un collégien absentéiste aux cinq grands-mères décédées. C'en est fini pour le Littlefinger en pantacourt.Seize victoires sur Koh Lanta. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com