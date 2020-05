Les notes de l'épisode 12 de Koh Lanta

Claude qui distribue ses leçons, Inès qui fait son entrée dans la villa des Marseillais, et surtout TF1 qui bourre nos boîtes aux lettres de brochures publicitaires. Un demi-Lanta qui laisse tout le monde sur sa faim.

La tribu réunifiée

Claude (Koh-Lanta) : " J'aurais envie de me mesurer à Zlatan "

La patronne du Ministère A.M.E.R est de retour. Elle a volé la lettre, Naoil et Inès lui ont volé le coup de fil. Pas sûr qu'elle regarde la prochaine Coupe d'Afrique des nations. Ni qu'elle autorise son fils à coller son A sur un 504 break chargé.Le premier fruit qu'elle a jamais mis à sa bouche sera donc une pêche verbale de Claude. Plus heureuse de retrouver une lame de rasoir que T-Bag, elle est la protagoniste principale de la belle histoire de ce vendredi soir : il y a une personne en France qui trouvait normale la couleur bleue du Mister Freeze à la framboise.Il a été victime de la seule prise de décision de l'aventure d'Éric. Ça marque un homme. Même un héros.Son homme a une tête à publier des textes engagés sur Linkedin en mangeant des galettes de riz, ce qui ne nous empêche pas de témoigner un respect éternel à ce duo de choc : pas de larmes en FaceTime après une longue séparation. On parle de lasagnes, de victoire et de thunes. À l'aube de la finale, Claude a trouvé sa Bonnie.Quand il n'y a pas de conseil à la fin de l'épisode, c'est plus compliqué d'avoir de ses nouvelles. On aura au moins appris que comme les oiseaux, Régis se reproduit à la même période chaque année.