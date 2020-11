Les notes de l'épisode 12 de Koh-Lanta

Qui a dit que le but en or n'existait plus ? Victorieux à l'immunité alors que sa tête était mise à pris, Brice a fait le taf pendant que Loïc, Lola, Dorian et Alexandra ont mangé tellement de chocolat qu'ils ont confondu les Fidji avec l'Île de Pâques. Pour Fab, ce n'est qu'un au revoir. Tu vas nous manquer, cœur pur.

La tribu réunifiée

C'est assez fou d'être resté 34 jours non-stop sur le même camp et de ne toujours rien capter à ce qu'il s'y passe. En tout cas, le Tanguy de l'aventure a enfin quitté son île. Comme un candidat à une élection, il a serré des paluches et cassé la graine sur chaque stand du marché.Quatre conforts à la suite. De quoi confondre Denis Brogniart avec Julien Lepers. Globalement, depuis la réunification, Lola mange mieux que vous à la maison et en plus, elle ne fait ni les courses, ni la bouffe. Patronne autoproclamée de la stratégie lors de ce douzième épisode, elle a décidé de casser les codes de l'émission. Du coup, elle casse parfois autre chose.Il s'en passe des choses injustes dans le monde. Mais Angélique quasiment assurée d'aller à l'orientation, c'est dans le top 10. Si Lola était une rappeuse à succès, Angélique serait cette pote du quartier qui se définit comme sa, alors qu'elle traîne simplement dans ses pattes toute la journée pour gratter une paire de Nike gratuite et une bouteille de champagne en boîte. Faux poto.Une matinée à faire des puzzles. Un repas du midi à se faire péter le bide. Des papouilles et une sieste pour digérer. Voilà un épisode qui ressemblait à une journée à la crèche pour Alexandra, quatre ans et demi, etÀ l'époque dorée de la télé-réalité, son single