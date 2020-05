Les notes de l'épisode 11 de Koh Lanta

Un espoir de voir Alexandra enfin partir, et finalement Régis fait péter Jessica sur le fil. Pire qu'un but encaissé à la 92e minute : Koh Lanta est cruel.

La tribu réunifiée

Deux semaines qu'on croit en être débarrassé mais qu'elle finit par s'en sortir. Calmons-nous. Soyons patients. Et pensons à ce délicieux moment où elle partira en pleurant dans la forêt pour déchirer le courrier de tout le monde après avoir terminé dernière à l'épreuve éliminatoire.Les grands sélectionneurs n'étaient pas forcément des grands joueurs. Et les grands joueurs ne font pas forcément des grands sélectionneurs. Inès, elle, est aussi naze sur le terrain que sur le banc de touche. Confiez-lui l'équipe de France et elle sélectionnera six Toulousains, Paul Baysse, Nolan Roux et fera naturaliser Apoula Edel.Selon les dires de Jess, Moussa fait tout la nuit. Et au vu de l'effet que ça a sur Inès et Régis, Moussa le fait plutôt bien.Son entente avec Alexandra sonne aussi faux que celle entre Habib Beye et Pierre Ménès. Un grand bravo à Hervé Moussa qui, la bouche pleine, arrive à maintenir la cohésion autour du plateau duVous connaissez le mec qui est invité à deux anniversaires et qui répond par l'affirmative aux deux ? Ce type qui dit au premier "" et au second "". Comme cet être non-doté de parole, Régis était bourré à 22h et n'est jamais venu à la petite sauterie de Jess. Pas étonnant venant de la part d'un homme qui se réjouit