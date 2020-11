Les notes de l'épisode 11 de Koh Lanta

Au petit jeu des destins liés, c'est Alix qui sort grande perdante. Et si la machine bleue déplore son duo avec Laurent, pendant ce temps, Lola continue à dominer ce Koh Lanta alors que l'ami Dorian décline sérieusement.

La tribu réunifiée

Au conseil de Koh Lanta comme au conseil de classe, le prof de sport n'a jamais fait un bon duo avec le prof d'histoire. L'Histoire justement, dira que c'est la boule " saumon " qui a mis fin à l'aventure d'Alix, qui avait pourtant opté pour l'Apéricube saveur " cafard ". Son préféré.Se cramer la main sur une machette, se péter le nez pendant l'épreuve d'immunité ou faire équipe avec Angélique ? Apparemment, Dorian n'a pas compris le principe du " tu préfères " et a choisi les trois. Il en ressort marqué, mais vivant. C'est le principal.Tellement forte qu'elle aura quand même réussi à faire gagner Angélique et Fabrice dans ce Koh Lanta. Etonnant quand on sait la grosse junkie qu'est Lola. Oui, oui, on nous la fait pas. Les rires incontrôlés, la perte de l'équilibre et surtout le scandaleux mélange nutella-pastèque, c'est des actions de grande foncedée.Elle trouve qu'elle a plus de mérite que Laurent. On vérifiera auprès de Lola, mais on n'est pas sûr que Mérite soit son deuxième prénom.Elle se rassure en se disant qu'elle est. Mais en vérité, elle est plus proche de la fille qui fait les cent pas dans le couloir avant une interro, le nez collé sur ses insupportables fiche Bristol.Jamais vu quelqu'un d'aussi calme et d'aussi gentil en toute situation. Soit c'est vraiment