Les notes de l'épisode 10 de Koh Lanta

Des binômes aussi performants que Dwight Yorke et Andy Cole, d'autres aussi mythiques qu'Everton et Souza, et à la fin c'est toujours les naïfs qui trinquent. Koh Lanta ne pardonne pas.

La tribu réunifiée

Claude (Koh-Lanta) : " J'aurais envie de me mesurer à Zlatan "

SoFoot.com dit non aux menaces contre les aventuriers sur les réseaux sociaux. C'est lâche, irresponsable, médiocre et ça tombe logiquement sous les coups de la justice. Rien ne vous empêche, en revanche, d'apprécier quand une personne pleure à la prononciation des termes "". Ni de vous remettre cette vidéo sur YouTube tous les jours jusqu'à son élimination.Encore un bel épisode des Bronzés font du riz. Rassurée par son ténébreux Moussa, à qui elle essaye encore d'apprendre à ne pas parler la bouche pleine, Inès a pu fêter son anniversaire entre tension sexuelle et tensions sur le camp. La suite, la semaine prochaine sur AB1.Il a une dégaine d'acteur porno avec son combo bonnet-salopette sous 40 degrés. Et pourtant, c'est juste un branleur.Elle a bien failli droitier Claude quand il a dit "comme dans un match de boxe" mais Naoil est bien au-dessus de ça. Malgré un bref passage à l'infirmerie, le Maître Yoda des Fidji a vite repris son rôle de grand sage en tentant d'apprendre les bonnes manières à Moussa. En vain. Bronze Solo est déjà passé du coté obscur de la force.D'habitude, il clôt l'épisode avec une punchline folle. Cette fois-ci, c'est avec un retournement de veste spectaculaire devant les urnes. Un épisode de Régis dans Koh Lanta, c'est comme une finale de la CAN.