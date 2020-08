Les notes de l'Atalanta

Devant au score jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire, l'Atalanta s'est effondrée en cinq minutes. Dès lors, les notes sont plutôt bonnes, car la Dea est tombée en équipe.

Atalanta Bergame

Alors c'était lui, le gardien remplaçant ? Vraiment ? Parce que ce soir, même Neymar s'est mis à trembler au moment de se retrouver face à ses 192 centimètres. Géant dans les airs et maître de sa cage jusqu'au coup de bambou à la dernière minute. Sportiello = Toldo.Marathonien aux cinq poumons, coéquipier valeureux et prénom d'un tennisman mondialement connu pour son comportement de gladiateur. Que voulez-vous de plus ? Tolói a écrit, mais la conclusion s'est avérée plus tragique.Sa grossière erreur de relance aurait pu aboutir à la Caldarastrophe, mais cela restera simplement anecdotique. Pour le reste, c'était une soirée tranquille pour un quart de finale. Trop tranquille.Quand il faut mettre un bon tampon à l'avant-centre adverse pour arrêter une occasion de but, l'international albanais fait ce qu'il doit faire. Un colosse dans un film d'action en noir et bleu. Berat. Remplacé par, héroïque puis plombé.Aussi détestable au moment de défendre qu'adorable au moment Lire la suite de l'article sur SoFoot.com