Les notes de l'Argentine face aux Bleus

La finale la plus folle de l'histoire a donc penché en faveur de l'Argentine, au bout de la séance de tirs au but. Auteur d'un doublé, Lionel Messi a été presque aussi grand qu'Angel Di Maria et Emiliano Martinez.

Argentine

Aussi déçu que nous après avoir vu la séance de tirs au but s'envoler provisoirement en prolongations, il a sorti l'arrêt de sa vie pour l'assurer ensuite. Et y offrir le titre à son pays.Il avait un plan anti-Mbappé, qui a surtout eu la peau de Giroud. Remplacé parRien de mieux pour colmater les brèches, même quand le navire prend l'eau de toutes parts et frôlé le naufrage. Les skippers du Vendée Globe se l'arrachent déjà.Il a failli permettre à Vegedream d'écrire un nouveau tube pour les champions du monde.En 2006, Jean-Michel Aulas avait attendu l'été pour recruter l'arrière gauche des bourreaux des Bleus en finale de Coupe du monde. Cette fois, il est déjà lyonnais. Visionnaire.Ce n'est pas ce qui manque au Qatar, mais le grain de sable le plus en vue de l'Emirat, c'est bien un Argentin. A lui seul, il a enrayé la mécanique tricolore. Remplacé par, beaucoup moins fin.