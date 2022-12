Les notes de l'Argentine face à la Croatie

Dominée dans le jeu, l'Argentine a pu compter sur la solidité de sa charnière centrale, avant de punir deux fois la Croatie en contre, et de l'achever grâce à un récital de Lionel Messi, encore lui.

Argentine

Un gardien qui joue en manches courtes mérite toujours beaucoup de respect, encore plus quand ce choix est dicté par le fait qu'il savait qu'il n'aurait pas à plonger. Dibu, le visionnaire.Face à Perišić, élément offensif croate le plus remuant, il a été le premier à être sur le qui-vive et à prévenir ses collègues du danger imminent. Mais trop peureux, il a préféré rester anonyme. Un vrai lanceur d'alerte. Remplacé par, qui a joué les Branco.Au-dessus du lot dès le début du match grâce à un sens de l'anticipation aiguisé et un cadrage parfait, il a encore prouvé qu'il fait partie de la Nouvelle Vague des défenseurs de demain. Eric Romero.Capable de contrer un missile de Modrić, du torse, d'envoyer valser Kramaric et de prendre tous les ballons de la tête, il a encore été monstrueux ce soir. Walter Samuel peut dormir tranquille.Titulaire grâce à la suspension d'Acuña, le latéral gauche argentin a fait son taff tout en douceur et pourrait bientôt être érigé au rang de meilleur joueur de la planète par son président : Jean-Michel Aulas. Grosso appréciera.