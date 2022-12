Les notes de l'Argentine contre les Pays-Bas

Les Argentins ont montré que leur magie ne tient pas seulement dans leurs pieds, mais dans leurs têtes, capables de craquer, de disjoncter puis d'aller gagner une séance de tirs au but au mental. Un pays où Emiliano Martinez peut, le temps d'un soir, être un héros du niveau de Lionel Messi.

Argentine

Ce type est un taré, du genre chien de punk. Mieux vaut ne pas écrire quelque chose sur lui, on risque d'avoir des soucis et de se faire insulter nos mamans. Tiens, prends ton 10 et laisse nous tranquille.Toute l'Argentine allait s'endormir avec la demi-Mol. Puis elle a vu la grosse tête de Wout Weghorst surgir dans son écran et devant Nahuel... Remplacé par, pour refaire grimper tout ça sur la séance de tirs au but.La main de bœuf.

ROMERO pic.twitter.com/iLewGyi4wa

— ??? ?? ᴷʰᵃˡᵉᵈ (@FPL_R2) December 9, 2022Une question : vu le filet d'qu'il avait bouffé, pourquoi n'est-il pas venu aider les frêles stadiers à sortir du terrain la marmule de 120 kilos qui s'est introduite sur le terrain ? Il aurait pu ainsi s'échauffer avant de se prendre Luuk De Jong et Wout Weghorst en pleine tronche.a un slogan :. Le problème étant que, plus que jamais, Lusail était un… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com