Les notes de l'Angleterre face à la France

Beaucoup plus tranchants au retour des vestiaires, au point d'égaliser sur penalty grâce à Harry Kane, les Three Lions se sont faits avoir par un coup de casque d'Olivier Giroud, au moment où ils semblaient prendre le dessus sur les Bleus, avant que Kane n'envoie un second penalty dans le ciel. Cruel même si les Anglais ont alterné le chaud et le froid.

Angleterre

Largement meilleur que Hugo Lloris selon, le portier anglais était pourtant un peu à la ramasse sur la frappe de Tchouaméni. Ne croyez pas ce que disent les médias.Il avait prévenu tout le monde : il savait ce qu'il fallait faire pour stopper Mbappé. Costaud, car le latéral droit anglais a très bien géré la fusée française. Et si le vrai Kyky c'était lui ?Malin face à la vitesse de Dembélé, habile face aux feintes de Mbappé, il a à chaque fois réussi à bien retomber sur ses pattes. À croire que Big Dave s'était réincarné en lui. Remplacé par, qui a eu juste le temps d'ajuster ses chaussettes.Son jeu long approximatif et aléatoire aurait pu passer au second plan s'il avait marqué de la tête... dans le but adverse. Harry c'est fini !Alors que le Barça penserait à lui pour l'été 2024, il a prouvé à Xavi qu'il pouvait contenir son futur coéquipier Ousmane Dembélé. Depuis, le Winchester FC est lui aussi intéressé.Après son super match contre le Sénégal, il a eu du mal à rentrer dans son… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com