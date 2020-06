Les notes de Koh Lanta 2020

Malgré des épisodes parfois raccourcis et frustrant et un casting qu'on a connu meilleur, cette saison de Koh Lanta restera dans les annales. Grâce au roi Claude, évidemment, mais aussi grâce aux traditionnels rebondissements et coups bas chers au bébé de Denis Brogniart. Bulletin de notes de la saison.

Un plébiscite pour Claudio The King, qui a su fédérer tout un pays autour de lui en quelques semaines. Plus que ses 17 victoires sur Koh Lanta, le vrai exploit de Claude, c'est quelque chose d'inédit : mettre tous les Français d'accord sur un sujet. Le boss.Si vous voulez comprendre ce qui fascine l'être humain dans les faits divers et dans la violence en général, il suffit de regarder la cote de popularité de Sam. Car plus qu'un petit génie de Koh Lanta, Sam c'est surtout : l'ordre, la préparation méthodique, un culte malsain pour Teheiura, une incapacité à s'insérer en société et un comportement de sociopathe prêt à tuer pour un coquillage de riz en trop. Et pourtant tout le monde l'adore. Flippant.Sans jamais avoir peur d'enchaîner les allers et retours entre Instagram, Twitter, TF1 et quelques passages radios, Denis a rappelé à qui osait en douter qu'il aimait tacler les candidats sans jamais prendre de carton. Le vrai patron du milieu de terrain, unà l'anglaise.Une fâcheuse tendance à ne pas joindre l'acte à la parole mais surtout un réel talent pour paraître sympa aux yeux du plus grand nombre. Des qualités suffisantes pour remporter une élection, encore plus quand on récupère tous les votes pour faire barrage à la fraude Inès. Élections présidentielles 2002.Pierre angulaire du groupe de Denis Brogniart, il s'est montré aussi indispensable humainement que quelconque sportivement. Passé du côté people de la force où son duo avec Inès Lire la suite de l'article sur SoFoot.com