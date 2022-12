Les notes de Japon-Croatie

Takumi Minamino l'affirmait sans complexe : le Japon venait au Qatar pour être champion du monde. Sans lui, allez savoir si ce n'était pas à sa portée... Manque de bol pour les Samuraï Blue, un Nagatomo ressuscité, un Ito Danialvesque, un Morita druidesque et un Gonda aérien n'ont pas pu empêcher Livaković de se prendre pour Subasić, ni Luka Modrić de la jouer comme Zizou en 2006. Rendez-vous en finale ?

Ils prolongent le plaisir

Ils auront des vacances avant tout le monde

Bon, on en reparle quand il faudra se coltiner l'insupportable course d'élan de Neymar, hein ?Nostalgiques du grand Virgil Van Dijk, celui que personne n'était parvenu à dribbler pendant toute l'année 2019, séchez vos larmes : son successeur est arrivé.Mettre fin au dernier Mondial d'une légende : l'Espagne en a rêvé en 2006, le Japon a bien cru le réaliser seize ans après... Si le parallèle avec Zizou se prolonge jusqu'au bout, Luka Modrić devrait donc coller un coup de boule à un salopard en finale. Une pièce sur Sergi Busquets, qui le mérite plus que quiconque., clonesque.À quelques centimètres près, son drop de la 49minute aurait permis aux Croates de retourner la situation et de s'éviter une prolongation. Comment ça, c'est pas le bon sport ? Et le smash monstrueux de Perisic, ça compte pas non plus, peut-être ?, vas-y.L'ancien joueur de Sochaux le plus sous-côté depuis Édouard Butin. Enfin, presque., sic.Bon ou mauvais, ce n'est pas le débat : tout le monde ou presque sait préparer un mojito et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, que le cocktail était en 2018 le plus populaire du monde, avec une notoriété de 88% selon la très sérieuse étude Nielsen on Trade. Faire un Morita, en revanche, c'est comme la potion magique : cela relève d'un savoir druidique. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a du Iniesta dedans. Après..., qui a eu le mérite de ne pas venir tirer son penalty…