Les notes de France-Italie 2000

Dans un match où les ballons longs et les coups de coude ont eu raisons des créations originales Francesco Totti et Thierry Henry, la France tape l'Italie au buzzer grâce à David Trezeguet et un coaching aux petits oignons de Roger Lemerre. Vingt ans plus tard, le bulletin de notes n'a pas jauni.

La clope qui gagne avant le Klopp qui gagne. Deux ans après sa rencontre en haute altitude avec Ronaldo, Fabien le fabuleux a gardé son amour pour les sorties kamikazes, les parades spectaculaires et les trophées. Alors ouais, fumer tue, mais plus tard.Un tacle assassin sur Totti comme pour rappeler à Cannavaro qu'il n'était pas le seul taulier de Parme présent sur le terrain. Ils se disent rendez-vous dans six ans.Un oubli coûteux sur Delvecchio qui ne doit pas faire oublier qui a été le vrai Gladiator de l'année 2000.A little bit of relances propres dans les pieds. A little bit of percées la tête levée. A little bit of interventions viriles. A little bit of attaquant en fin de maaaaaatch. Le fameux Mambo no.5.