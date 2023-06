information fournie par So Foot • 07/06/2023 à 23:55

Les notes de Fiorentina-West-Ham

Dans une finale plus ennuyante qu'entraînante, Jarrod Bowen et Saïd Benrahma ont permis à West Ham de soulever un deuxième trophée européen. Giacomo Bonaventura et les siens auront tout donné avant d'être plombés par une main de Cristiano Biraghi.

Par Florian Porta pour SOFOOT.com