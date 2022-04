Les notes de Feyenoord-OM

Pris à la gorge dans l'enfer de Rotterdam, l'Olympique de Marseille a limité les dégâts grâce à un grand Mandanda, et un Gerson toujours aussi irrésistible. Ce qui n'a pas suffi.

Ils ont surnagé dans la baignoire

Ils ont pris un bon bain

Vidéo

Au four et moulin, décisif d'une surface à l'autre, capable de souffler la révolte à lui seul... Qui d'autre que lui comme nouveau Premier ministre ?Un doublé dont un deuxième pion offert sur un plateau par Caleta-Car, et maintenant 9 buts sur les 8 derniers matchs de C4. Loin d'être gavé, le Feyenoord reprendrait un peu de Dessers la semaine prochaine. Remplacé par(82), moins gourmand.Après la résurrection de Mino Raiola dans la journée, on a eu le droit à celle du grand Marcelo à Rotterdam.Homme à tout faire, le minot a bien grandi pour s'imposer comme parrain du milieu marseillais. Intraitable, malgré son espérance de vie limitée sur le Vieux-Port.Un centième match européen sous le même maillot, c'est beau. Mais la dernière fois qu'un gardien français a autant bugué face à un Croate, c'était Hugo Lloris en finale du Mondial 2018. Sauf que Mandzukić ne jouait pas en bleu, lui.Des cables de fibre optique sectionnés dans plusieurs grandes villes de France ? Appelez Cédric Bakambu, meilleur outil pour remettre du lien dans un bloc coupé en deux. Remplacé par(46), en edge.Une balade pas vraiment rock-n'roll mais sans fausse note.