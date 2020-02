Les notes de Dortmund contre le PSG

Pour marcher sur le PSG, le Borussia Dortmund avait tous les ingrédients : deux monstres en attaque, des tauliers au milieu, des flèches sur les côtés et une révélation en défense. Résultat, ça donne une prestation collective aboutie et un succès mérité avant le match retour.

Borussia Dortmund

On ne le voit plus trop sur les plages françaises, mais il a encore prouvé qu'il était une formidable invention pour ne pas prendre l'eau.Son nom fait marrer les amateurs de Scrabble, sa longévité intrigue et sa position dans une défense à trois au coup d'envoi pouvait surprendre. Mais le chef du gouvernementa encore rappelé qu'il était loin de laisser le pouvoir aux plus jeunes.Souvent trop lente, pas toujours sereine, la tour de contrôle Hummels aura quand même réussi à ne pas laisser le roi Neymar et son fou Mbappé se balader sur l'échiquier du Signal Iduna Park. Échec et Mats, donc.Costaud, solide, monstrueux, chacun pourra y aller de son adjectif pour qualifier les 75 premières minutes du géant de Créteil. "Zagadur" comme Benjamin Griveaux, puis "Zagamelle" sur l'accélération de Mbappé.Zéro sortie de route à déplorer pour le bolide marocain, flashé à plus de 300 km/h sur le circuit et suffisamment lucide pour être décisif dans les virages difficiles à négocier.