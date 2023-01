Les notes de Détroit Pistons - Chicago Bulls

Portés par Zach LaVine et DeMar DeRozan, les Chicago Bulls n'ont fait qu'une bouchée des Détroit Pistons d'un Killian Hayes en délicatesse avec son shoot (126-108) pour ce NBA Paris Game.

Détroit Pistons

Prend du plaisir à faire souffrir les fans des Pistons qui, l'an dernier, voyaient en lui Khris Middleton. Sadique Bey.Kyks > Kiks. Heureusement que Mbappé ne vise pas comme lui car sinon la France aurait toujours une seule étoile sur son maillot.Même Victor Wembanyama galèrerait à rattraper ses passes à quatre mètres de haut.Des bras et des épaules en titane, mais des mains en mousse. Dommage que le basket se joue avec les mains.Être un expert en physique et en mathématiques aide à calculer le bon angle pour marquer un panier. Bojan Bogdánoff.Décidément, quand on s'appelle Alec on ne sait définitivement pas tirer. Au moins, contrairement à Baldwin, il n'a tué personne, il a seulement abîmé la planche.Discret, dans l'ombre, il a attendu la défaillance des têtes d'affiche pour endosser le rôle du patron. Philippe Diallo.Hungry like the wolf. Duren Duren.