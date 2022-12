Les notes de Croatie-Maroc

Pour la dernière de Luka Modrić en Coupe du monde, la Croatie a décroché la troisième place grâce à un Mislav Oršić en mode maestro, bien assisté par un Joško Gvardiol libéré de l'ombre de Lionel Messi. Les Marocains, eux, finissent sans médaille mais avec les honneurs.

Croatie

Le destin de Liva, c'est poncer et faire le tour du monde des arrêts : Japon, Brésil, Maroc.Ohhhhhhhhhhh, Robin van Persie !La gueule de Dany Boon après une semaine entre Hvar et Trogir, l'importance de Lionel Messi dans un collectif .Il n'y a pas forcément besoin de recevoir un carton rouge pour sa dernière. Une belle nappe en damiers, une médaille en bronze et un concerto en La majeur, et le tour est joué.À l'approche des fêtes, il est temps de se remettre un classique du cinéma français : le roi Maj'. Pas inconnu des Rennais, il distribue ses présents : de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Même Achraf Dari, dans le camp d'en face, y a eu droit. Elle a de l'avenir, cette morale chrétienne.On n'avait pas vu plus belle caresse, depuis celle entre Alain Delon et Romy Schneider sur les bords d'une piscine. Il ne fallait vraiment pas pousser mémé dans les Oršić !