Les notes de Croatie-Belgique

Romelu Lukaku risque de faire quelques cauchemars après cette sortie de route de la Belgique, tombée sur une Croatie tenue par les colossaux Joško Gvardiol et Dominik Livaković.

Ils avaient la frite

Ils ont le seum

Après la baguette française, la harissa tunisienne a été inscrite au patrimoine de l'Unesco. Et le Livaković croate, c'est pour quand ?Lukaku a marqué un but, mais il l'a arrêté. Gvardiol Banks.Tout compte fait, ce n'est pas à la France que Karim Benzema manque le plus.Encore un Josip qui détourne tout lors d'un évènement de la FIFA.Pas besoin de courir vite pour quitter le Qatar la tête haute.On ne le voit pas, on l'entend pas, mais c'est bien lui qui pourrit le jeu et tire les ficelles : Sarkozy depuis dix ans.Leandro était venu jouer un match de Coupe du monde pour se qualifier. Manque de chance, il était entouré de médecins en grève. Remplacé par, cégétiste.Sabotage réussi. Merci pour ce coup de main, Titi.Celui qui illumine d'ordinaire les rencontres belges est déjà passé en mode sobriété énergétique, victime d'une grosse coupure de courant en première période.Comme tout le plat pays, il est dérouté par l'annonce de l'arrivée du… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com