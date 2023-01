Les notes de Chelsea-Manchester City

Grâce à son banc, duquel est sorti le buteur Riyad Mahrez, Manchester City a pris les trois points contre Chelsea ce jeudi (0-1). Une soirée à oublier pour Raheem Sterling, Pierre-Emerick Aubameyang et Erling Haaland, neutralisé par la kryptonite de Stamford Bridge.

London's burning

City téléphone maison

Il détient depuis 19 mois le titre honorifique de dernier buteur desface à City. Au vu du nombre de passes en retrait qu'il fait, il semble y tenir.Au lieu de signer Benoît Badiashile , il aurait peut-être fallu recruter une équipe médicale.70 % de la surface de la terre est couverte par l'eau… Le reste par Denis Zakaria.Il a failli donner une passe décisive, mais à Erling Haaland, à la 48minute. En même temps, dur de connaître ses coéquipiers quand on change trois fois de club en une année.La prochaine fois, on veut Hall d'entrée.Encore une soirée qui prouve que le PSG n'a pas prolongé le bon défenseur brésilien.En à peine trois minutes sur la pelouse, il a mis Cucurella au supplice et délivré son équipe. Un ras de Mahrez.Son tacle dans les pieds de Pulisic vaut clairement un but. Le monde est Stones.Plus de 150 minutes sans marquer en Premier League... C'est la crise !Pas trop mal pour un…