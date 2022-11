Les notes de Brésil-Suisse

Sans Neymar et à court d'idées, le Brésil, finalement libéré par Casemiro, s'est longtemps cassé les dents sur une solide équipe suisse. Manuel Akanji a été immense pendant qu'Eder Militão a survolé son couloir droit et que Lucas Paquetá buvait la tasse au milieu.

Ils nous entraînent jusqu'au bout de l'ennui

Ils n'étaient pas totalement réveillés

Ils étaient sous somnifères

Le seul défenseur pour lequel Pep Guardiola n'a pas claqué 50 patates. Et accessoirement, le plus fort.Qui a dit que c'était un problème de mettre un défenseur central dans le couloir droit ?Des tacles, des fautes, toujours sans prendre de jaune, et même un sacré pion. À 30 ans, et contrairement à Mickael, lui a réussi à arrêter le temps.Brouillon comme Mbappé mais moins décisif que le Français, il pourra toujours tenir la comparaison avec Marco Asensio.Longtemps infranchissable, preuve que disputer un Mondial en pleinne le dérange pas.À l'image de son début de saison avec Arsenal, précis et disponible. Mouvement partout.Et mouvement droite. Mouvement à gauche. Xhaka Africa.Il a avalé plus de kilomètres en 90 minutes que Dominique Chapatte en 35 ans de Turbo, avant de finir capot ouvert. Remplacé par, moins prolifique qu'Alexander.Son seul point commun avec Neymar, qu'il remplaçait ce lundi soir ? Tous les deux ont vécu le deuxième acte en tant que spectateur. Remplacé parqui avait des fourmis dans les jambes.