Les notes de Brésil-Serbie

Une mi-temps à tâtonner, une autre à briller. Le Brésil a réussi ses débuts face à la Serbie et Richarlison a fait vibrer son pays. Neymar aussi, mais d'une manière bien plus inquiétante.

Ils ont fini par danser

Leur coeur n'a pas suffi

Il y a un mois, il pensait rater l'avion pour le Qatar . Ce soir, il a validé sa candidature pour le prix Puskas. Légendaire, et remplacé par(79).La gauche brésilienne se porte à merveille. Remplacé par, pour respecter le quota galactique.Alors que tout le monde dormait à poings fermés, il a sifflé la fin de la sieste d'un coup de pétard. Une alarme de téléphone crispante.De nouveau installé avec son copain Tic, il a passé plus de temps à se rappeler des bons souvenirs au PSG qu'à défendre.De nouveau installé avec son copain Tac, il a passé plus de temps à se rappeler des bons souvenirs au PSG qu'à défendre.Le bonheur en Coupe du monde n'existe pas pour Ney. Sorti sur blessure et remplacé par, sans sa toupie .La défense de Novak Djokovic avec la carrure de Nikola Jokic. La Serbie s'est trouvée une pépite.Bien plus présent que son homonyme, il a passé son temps à boxer le cuir du poing. En cas d'élimination précoce, il peut toujours faire un passage en MMA.