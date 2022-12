Les notes de Brésil-Corée du Sud

Le Joga Bonito n'est pas mort, et la bande à Tite l'a encore fait savoir ce lundi soir, en étrillant une équipe de Corée du Sud. Cette dernière a eu le mérite d'essayer des choses, même si Heung-min Son est encore resté muet, contrairement à Vinícius Júnior, Richarlison, Neymar, et Lucas Paquetá.

Ils avaient le Joga Bonito en eux

Ils en avaient encore un peu sous la semelle

Face à cinq chasubles rouges, il a pris tout son temps pour ouvrir le score. Pareil quand il a servi Paquetá, ou qu'il a mis un sombrero à Kim Moon Hwan. Allez, l'entraînement est maintenant terminé.Il a offert un but à Vinícius, puis filé le ballon du penalty à Neymar, comme un prince. Hyper généreux, il n'a plus qu'à ramener la Coupe à la maison, passer au Duty Free de Doha, et sade Noël sera finie.Il a obtenu un penalty de vicelard, fait l'otarie, marqué un but somptueux, et loupé un face-à-face énorme. Mais comptez sur lui, en finale, il sera là pour mettre son doublé.Séparé dans la vie, le duo a puni Son, avant de préparer une superbe surprise à Richarlison. En espérant que cette histoire de gosses ne finisse pas encore en larmes.Après un penalty dont l'issue ne faisait aucun doute, il n'a même pas osé mettre un petit pont à Clément Turpin, qui avait écarté les jambes volontiers. Après ça, le Ney s'en est voulu, rongeant son frein jusqu'à son remplacement par, pas plus aventureux.Rentré à la place de, il ne lui a suffi que d'un seul jet pour venir nettoyer les filets d'Alisson. Avec du Paik, c'est encore mieux.Homme le plus en vue du côté Corée du…