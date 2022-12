Les notes de Brésil-Cameroun

Eliminés malgré ce succès, les Camerounais sortent avec les honneurs ce vendredi soir. Choupo Moting et Zambo Aguissa se sont envoyés pendant qu'Aboubacar s'est mué en héros. Côté brésilien, Guimaraes a beaucoup gâché alors qu'Antony s'est éclaté.

Ils ont le rythme dans la peau

Ils ont essayé

Ils étaient à contretemps

Un pion face au Brésil, ça vaut bien son carton (de) rouge.À force de faire la toupie, il a fini par faire tourner la tête de Rudi Garcia. Et ça, ce n'est pas rien. Remplacé par, passé faire coucou.Disponible, volontaire mais maladroit au moment de conclure. A croire que certaines habitudes ne se perdent pas quand on joue à Arsenal.Solide dans les duels et toujours aussi précieux dans le combat. John Zambo.Il fallait s'y attendre. En l'absence de Calogero, Epassy a fini face contre terre.Il combine, il dévie, il se démène mais se retrouve bien souvent seul. Arnaud Montebourg en somme.Il a abattu plus de boulot en 90 minutes que son pote Alisson en 180. Encore un adepte de la semaine de quatre jours.Le seul qui savait, depuis la 33et ce jaune reçu, avant tout le monde qu'il ne verrait pas les huitièmes.Être encore sur la pelouse à 39 piges, c'est beau. En déambulateur, c'est tout de suite moins sexy.Du volume, des courses… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com