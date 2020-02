Les notes de Bordeaux-Marseille

En hommage au néo-retraité Marius Trésor, Bordelais et Marseillais ont décidé de jouer ce match chaussettes baissées et à un rythme de septuagénaire. Et l'ancien international français n'aurait même pas eu besoin de forcer pour se faire une place sur le terrain.

Ils ont respecté les traditions

L'OM n'y arrive toujours pas à Bordeaux

Ils ont essayé de faire bouger les choses... juste essayé

De Pré ou de loin le meilleur joueur sur la pelouse. Ce qui n'est pas forcément un compliment.Une sortie épouvantail devant Oudin, une main solide sur une déviation de Pablo... Si on ne brise pas de malédiction uniquement avec son gardien, on peut au moins grappiller un point. Ce qui est déjà bien payé pour cet OM.S'il a gardé la main sur le business dans sa propre surface en vrai patron, le Sud-Américain se l'est faite prendre dans le sac sur l'ouverture du score, annulée par la VAR pour quelques phalanges.Qu'il est agréable de voir un latéral de métier s'amuser de la sorte un cran plus haut. D'ailleurs, il a même failli refaire le coup de mercredi en première mi-temps... Comment ça, il a été formé à ce poste d'ailier ???Il devrait profité du départ de Tchouaméni à Monaco pour prendre son abonnement dans le onze de départ et être au top de sa forme au mercato d'été. Le fameux. Le gauche, surtout.