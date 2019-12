So Foot • 08/12/2019 à 23:19

Les notes de Bordeaux contre l'OM

Alors qu'ils avaient réussi une première mi-temps emballante, et ponctuée d'un très beau pion du remuant Yacine Adli, les Girondins ont craqué et déjoué dans le second acte (2-1). Transparent devant malgré une première mi-temps correcte, Josh Maja n'a pas réitéré sa performance de Nîmes. Derrière, Pablo, Benito et Jovanovic ont fait tanguer le bateau.

Bordeaux

Marseille tamponne les Girondins avec leur consentement

Impeccable puis impuissant, il a bien failli se prendre un nouveau lob historique après celui encaissé par Fekir en 2017. 17 c'est aussi le nombre de buts qu'il a déjà encaissés cette saison. Le poids de l'âge et des tatoutages.La tête dans le guidon, les étoiles et les nuages. Mais certainement pas la tête à cette rencontre. La tête dans le cul.Une tête de vainqueur pour empêcher Payet de marquer d'entrée, et se réveiller par la même occasion. Mais au retour des dortoirs, à force de voir ses camarades bailler, le voilà à nouveau endormi. Un hommage à David Sommeil.Comme le numéro que portait son sosie Glen Johnson. Les tresses sans le flow, mais une subtile dose de maladresse.En première