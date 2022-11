Les notes de Belgique-Maroc

Sauvé plusieurs fois par son portier Munir El Kajoui, le Maroc a également battu la Belgique grâce à ses joueurs de côtés. Que ce soit la paire Mazraoui-Boufal, celle Hakimi-Ziyech ou encore Sabiri-Aboukhlal, buteurs après être rentrés en jeu.

Ils avaient les crocs

Ils n'avaient plus de place pour le dessert

Les Lions de l'Atlas n'avaient besoin que d'un seul Munir lors de ce Mondial. Il ne s'agit pas d'El Haddadi, mais d'El Kajoui. Plus sous côté, mais pourtant bien moins salé.Excellent à droite, époustouflant à gauche, un vrai couteau-suisse. Et ouais : un Mazraoui noussair toujours.La VAR l'a empêché de marquer et briller, mais elle n'a rien pu faire pour qu'il ne fasse pas danser ses adversaires au rythme de ses dribbles chaloupés. HK et Les Saltimbanks.Il a réveillé Meunier de sa torpeur pour le secouer, et lui filer un méchant torticolis. Meunier, tu dors ? Remplacé par Zakaria Aboukhlal (73), lui aussi spécialisé dans la clim.Arrière droit sur le papier, mais numéro dix dans nos coeurs. Un peu blessé, donc remplacé par Abdelhamid Sabiri (68), le premier marocain à marquer sur coup franc direct lors d'un Mondial.Parfois dépassé par De Bruyne ou pas à l'écoute des vociférations aériennes de son… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com