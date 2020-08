Les notes de Arsenal-Chelsea

Dans une finale de Cup extrêmement serrée entre Arsenal et Chelsea, rares sont ceux qui sont parvenus à sortir du lot. On retiendra évidemment la nouvelle performance XXL de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a remporté presque à lui tout seul la demie et la finale, mais aussi le match très abouti de Nicolas Pépé, le joli geste de Giroud ou les belles promesses montrées par Pulisic et Mount. Tout comme le match cauchemardesque d'Azpilicueta, fautif sur l'égalisation puis claqué, au sens propre.

Ils sont sortis du lot

Arsenal retourne Chelsea et remporte la Cup

Ils ont fait leur match

Il avait déjà planté les deux buts de la victoire contre City en demie, il a récidivé contre Chelsea en finale.Il aura mis une bonne année à s'acclimater à Londres, mais on commence à apercevoir de nouveau des bribes du Nicolas Pépé lillois, et ça fait plaisir.Le feu dans ses jambes en début de match a, quasiment à lui tout seul, permis à Chelsea de virer en tête dès la 5. À l'origine et à la finition du but des, avant d'être foudroyé sur une accélération. Chienne de vie.Ceballos est le joueur qu'Özil pourrait être pour Arsenal s'il donnait l'impression d'avoir envie de jouer au football de temps en temps.Olivier Giroud et Kanye West ont plus de points communs qu'il n'y paraît. En plus d'adorer Jésus, ils font aussi tous les deux beaucoup parler d'eux ces dernières semaines. Olive président ?Dans tous les bons coups en