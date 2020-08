So Foot • 17/08/2020 à 23:50

Les notes d'Inter-Shakhtar

Grâce à un Lautaro Martínez en feu, un Danilo D'Ambrosio des grands soirs, un Marcelo Brozovi? délicieux, et un Romelu Lukaku toujours aussi prolifique, l'Inter n'a eu aucune peine à se défaire des joueurs du Shakhtar Donetsk ce lundi soir (5-0). À la peine, ces derniers sont totalement passés à côté de leur demi-finale.

Ils ont sorti leur plus belle robe

L'Inter désintègre le Shakhtar et fonce en finale

Ils auraient mérité d'être un

Clinique et létal sur sa toute première occasion de la rencontre, puis altruiste et précis sur la seconde, il a envoyé l'Inter en finale de Ligue Europa. Lautaro habituel.Moins présent au premier plan que d'habitude, le Belge a d'abord laissé le rôle principal à Martínez, avant d'entrer en scène à son tour. Rendez-vous en finale pour l'Oscar du meilleur buteur. Remplacé par(84), doublure en devenir.Un coup de bras dans la gueule d'un Ukrainien pour bien rentrer dans son match, et se tacher le visage de sang. Pas de problème, Conte a fait entrer son frère jumeau Dario, qui n'a pas eu de mal à doubler le score de l'arcade. Sans sourciller. Remplacé par(85), en qualité de piston hyperactif.Dépositaire d'un centre d'une douceur extrême sur l'ouverture du score de Martínez, il a ensuite rincé puis essoré le milieu de terrain adverse. Idéal pour laver son linge sale en famille.Alors qu'on pensait que l'attaque brésilienne du Shakhtar allait le mettre à rude épreuve, c'est lui qui a fait danser la samba à Moraes, avant de délivrer une passe décisive. Costaud.