Les notes d'Inter-Naples

Maladroit, à l'image de Romelu Lukaku, mais dominateur, l'Inter a pu compter sur son vieux briscard Edin Džeko pour dompter le Napoli. Emmenés par les décevants Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia, les Napolitains ont été trop imprécis pour inquiéter les Milanais.

Ils ont parfaitement digéré les fêtes

Ils ont un peu trop forcé sur le Panettone

L'Épiphanie n'est que dans deux jours mais il peut déjà prétendre à la plus belle galette du mois. En plus, il assure la livraison jusque sur le crâne de son pote Džeko. Remplacé parqui n'a pas fait de fève.Naples ou Paris, une seule chose aurait finalement changé pour Keylor Navas : la couleur du banc qu'il cire.Pas sollicité durant la majorité de la partie, il n'a pointé le bout de son nez que pour faire sa parade, en plus à la 90. Mickey à Disneyland.Giroud et désormais Džeko, il faut visiblement avoir 36 piges pour planter en Italie. Plus que sept ans à patienter pour Lukaku. Remplacé par, plus glamour que Pablo.Digne descendant d'un certain Marco V. Aussi délicieux - en témoigne cette talonnade pour Lukaku à la 41- qu'exécrable, le milieu de l'Inter a régalé sans oublier de repartir avec son jaune.Il a su s'imposer pour museler les offensives napolitaines, usant parfois de son physique, et surtout, il n'a pas craqué dans un match déjà capital. Preuve qu'il n'était sans doute pas fait pour rejoindre le PSG.Avoir troqué sa liquette belge pour celle de l'Inter n'a rien changé. Si tous les chemins mènent à Big Rom', lui a en revanche égaré celui des filets. Remplacé par, étoilé.