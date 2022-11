Les notes d'Espagne-Allemagne

La maîtrise collective espagnole s'est montrée magnanime avec la machine allemande rouillée, mais Jordi Alba, Pedri et Dani Olmo ont cassé des reins. En face, Jamal Musiala semble fait d'un autre bois que le commun des mortels.

Ils ont dévalé les dunes

Ils ont joué à l'autruche

Au Vsiècle déjà, Hérodote dissertait sur la fontaine de jouvence et ses vertues régénératrices. La petite mobylette Alba risque de faire mal au prochain Euro. Bonne année 2012 !Dans le film, Jamal Malik avait réponse à tout et surnageait dans un monde d'illettrés. Sur le front de l'attaque, Jamal Musiala s'est seul lui aussi senti seul au monde.Ça fait quand un même un paquet de matchs qu'on se dit qu'il est pas mal, ce petit Dani Olmo, et qu'on va à chaque fois voir sur Wikipedia où il joue. Spoiler : on aura déjà oublié au prochain match.Il est jeune, il est fort, il a la peau douce, il est là pour apprendre. Ce soir, il a appris que pendant une Coupe du monde, la possession, les plats du pied et la finesse ne valent parfois pas mieux qu'une bonne sacoche de Niclas Füllkrug.Ah, c'est donc comme ça qu'on dit "bulldozer", en allemand ?Personne, à part peut-être Hulk et Olof Melberg, n'accepterait de défier cet ours dans un combat singulier, à mains nues.Quand Aaron Ramsey marque, les célébrités tombent comme des mouches. Qu'est-ce que ça doit être quand Ál-VAR-o plante sans être hors-jeu... deux fois de suite, même les Mayas n'y avaient pas pensé.