Les notes d'Atlético-Liverpool

Muselé par l'Atlético, Liverpool n'a jamais réussi à revenir au score après le coup de griffe précoce de Saúl (1-0). Normal : Mané et Salah ont tout fait à l'envers, tandis que Lodi et Partey étaient au-dessus de la mêlée.

L'Atlético éteint Liverpool

Ils ont brillé de mille feux

Revivez Atlético de Madrid - Liverpool (1 - 0)

Ils ont brillé de dix feux

Œuvre de foi de longue date, leserait une doctrine en voie d'essoufflement depuis août dernier. C'était avant qu'un génial théologien brésilien n'en propose une nouvelle exégèse, à base de centres lumineux et de retours défensifs célestes. Ernest Renan Lodi.Un album pour lancer sa carrière, et puis c'est tout. Original et créatif ? Même pas. Mais ça suffit pour faire le bonheur de ses fans. Ben l'oncle Saúl.Sobre, efficace, tout en étant en phase avec son temps : un modèle de gouvernement du XXIsiècle. Felipe, roi d'Espagne.Avec son jeu d'acteur d'une justesse infinie, le comédien a sublimé le texte de son dramaturge tout en facilitant la compréhension de l'intrigue par les spectateurs. Espagnols uniquement, les Anglais ne jurant que par Shakespeare. Thomas Aparté.Le petit génie s'est un peu perdu depuis trois ans, mais personne n'était dupe : il attendait simplement le bon moment pour faire son retour. Et celui-ci fut conforme aux attentes : pas dede génie et de révolution stylistique, mais unsolide pendant 45 minutes. Kendrick Lemar. Remplacé par, plus inspiré dans ses