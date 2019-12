So Foot • 01/12/2019 à 23:25

Les notes d'Atlético-Barça

Un Messi brouillon mais fourbe a suffi à surpasser des Colchoneros qui ne déméritaient pas. Mais le meilleur joueur était allemand, ce dimanche soir au Wanda Metropolitano. Une petite pensée pour Antoine Griezmann, aussi.

Ils sont leaders :

Pourquoi Messi mérite le Ballon d'or

Griezmann, ex-Colchonero pas encore blaugrana

Il paraît que si lamarche autant, c'est parce qu'elle utilise les premières minutes de chaque match pour observer son adversaire avant de le dominer. Cette fois-ci, la période d'analyse a duré 86 minutes, mais le résultat est le même.Comme le match était serré, on a préféré ne pas le servir. Bouuuuuuh...On lui rend hommage au Paraguay et il soigne ses statistiques : la vie est belle.Quatre initiales, un constat : M.A.T.S. = G.O.A.T.Une belle bal(l)ade offerte par l'indéboulonnable artiste au toucher si singulier. Neil Jong.Junior Firpo et Neymar Jr ont un point commun. Mais il n'a rien voir avec le football.