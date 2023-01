Les notes d'Atlético-Barça

Dans ce premier gros choc en Liga depuis la reprise, Colchoneros et Blaugranas ne nous ont pas offert un très grand spectacle. Au moins, Ousmané Dembélé a marqué tandis qu'Antoine Griezmann a payé les choix de Simeone.

Colcho'Héros

Colcho'Zéros

90 minutes arrivées 30 540 minutes trop tard.On va lancer une pétition pour que Pedro González López soit officiellement renommé Andrés Iniesta Luján. Le numéro 8 du Vissel Kobe va devoir se trouver un nouveau patronyme.Qui vous a donné la permission de vouloir gagner un match de foot ? Pas de ça à l'Atlético, et c'est votre dernier avertissement !Ce dimanche, le boucher Araujo vous propose : un tendre jarret de Fati, une côte d'un jeune Gavi, et un de Jong rôti.Il paraît que si on lèche ses cheveux, ils changent de couleur, comme un bonbon Jawbreaker. Quand on arrive au bout, ça fait un but. Faut que Simeone lèche plus fort !Certains gardiens allemands s'inspirent des sorties de Neuer, ter Stegen préfère copier le jeu au pied de Donnarumma.Punaise, il les fait ses 41 ans Milan Barrios.Un vieux, qui reste à la tête d'une véritable institution alors qu'il n'est clairement plus dans le coup. Manquerait plus qu'une déclaration foireuse sur Zidane, tiens.Un match où il a passé son temps à lever les yeux pour regarder les golgothsdans les yeux. En dessous Fati.