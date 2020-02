Les notes d'Atalanta-Valence

Dominateurs et plus tranchants, les Nerazzurri ont explosé une équipe de Valence pas au niveau ce mercredi soir à San Siro. Papu Gómez a été sublime, Hans Hateboer et les autres aussi.

L'Atalanta fait danser Valence

Ils ont mis des paillettes dans nos vies

Vidéo

Ils ont mis du cœur à l'ouvrage

Il est habitué à foutre le feu à chacune de ses sorties depuis quelques années. Ce soir, à San Siro, il a fait danser les 40 000 tifosi bergamasques sans oublier la totalité de l'équipe de Valence. "". Remplacé par, pépite en devenir.Deux pions, une activité débordante : Hateboer avait la bave aux lèvres, et n'a fait qu'une bouchée du steak recouvert de feuilles d'or qui lui a été servi. Validé par Salt Bae, évidemment. Hans, sel et Gretel."La mamie", comme l'appelle ses coéquipiers, a pris tout son temps pour orienter le jeu de laet surtout expédier un missile dans la lucarne de Domenech. Josip Ilichiche.De l'activité, des paillettes et une lunette en bonus. Remo Freuler a ravi les téléspectateurs de la Botte et Lire la suite de l'article sur SoFoot.com