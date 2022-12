Les notes d'Argentine-RFA

L'Argentine a décroché sa seconde étoile en s'imposant en finale de Coupe du monde face à l'Allemagne de l'Ouest (3-2). Un succès que l'Albiceleste doit en grande partie à Jorge Burruchaga, qui a fait vivre un cauchemar aux Allemands.

Ils ont été à la hauteur de l'évènement

Il est la preuve que le nuage de Tchernobyl ne s'est pas du tout arrêté à la frontière française, mais qu'il a bien atteint Nantes. Car il n'est pas possible d'être à ce point partout sur le terrain avec seulement deux jambes.Un but sur un coup de casque, une mi-temps avec une épaule déboitée. C'est lui, le vrai Kaiser.À la fois le Bon, la Brute et le Truand. Sergio Leone.Ah bah, c'est plus dur de marquer des buts quand on ne peut pas mettre la main, hein. Et aussi quand on se fait couper en deux dès qu'on touche le cuir.Le démon de 13h16.Sa longue chevelure fait chavirer les attaquants adverses. Pum Pum Pido.La petite touche sucrée qui transforme un plat fade en repas agréable à manger. Le ketchup Heinz.Dans, Stéphanie de Monaco parlait en fait de l'attaquant du Werder Brême qui a tout emporté après son entrée en jeu à la pause.Jorge Burruchaga a marqué un but, mais Karlheinz Förster l'en a empêché.