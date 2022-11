Les notes d'Argentine-Mexique

Il a eu beau arrêter un péno de Lewandowski mardi, Memo Ochoa n'a rien pu faire sur ces deux frappes délicieuses de Messi et Fernández, deux arbres qui, avec le "Fideo" Di María, cachent une forêt argentine assez dépeuplée. Mais un peu moins maigrichonne, déjà, qu'une sélection mexicaine aux abonnés absents...

Ils ne veulent pas affronter les Bleus en huitièmes

Ils ont usurpé leur identité

Soudain, après 64 minutes, il s'est souvenu que son contrat d'ambassadeur du tourisme le liait à l'Arabie Saoudite, pas au Qatar, et s'est donc remis au boulot pour planter son huitième pion en Coupe du Monde. Soit un de plus, seulement, que Mbappé, de onze ans son cadet. Quel crack, ce "Kyks".Seuls deux caramels venus d'ailleurs pouvaient avoir raison de son imperméabilité dans sa cinquième Coupe du monde. Normal : on parle d'un type qui s'est entraîné quotidiennement pendant trois ans avec Andy Delort, Ilan, Eduardo, Richard Socrier et Dennis Oliech, quand même. Pas étonnant, en fait, qu'il arrête les pénos de Lewandowski...Karim Benzema n'est pas là, mais son esprit flotte sur ce Mondial grâce à un gamin de 21 ans qui a pondu un copier-coller, en plus beau encore, de son pion contre l'Espagne en finale de la Ligue des nations 2021. Son nom ? Enzo Fernández. Son prix ? 35 bâtons. Avis aux amateurs.Des accélérations, des coups de volants dans tous les sens, des feintes de corps en pagaille, y compris au moment de céder sa place : le temps d'une soirée, le seul et unique Ange De Marie a retrouvé ses jambes de 2014, celles de ses 26 ans. Du coup, ça allait trop vite pour ses partenaires. Hormis bien sûr pour Messi.