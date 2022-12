Les notes d'Argentine-Australie

Buteur pour son 1000e match, Léo Messi a parfaitement lancé l'Albiceleste, avant que Julián Álvarez ne fasse le break, comme contre la Pologne. Mais cette fois-ci, l'Argentine a encaissé un but avant de se faire peur, ce qui ne remet pas en cause sa domination du soir face à des Australiens trop limités.

Ils étaient au dessus du lot

Ils avaient envie de se montrer

Alors que l'état de santé de Pelé inquiète de nouveau, une autre légende a fait parler de lui pour son 1000match. En marquant un but dont il a le secret, et en ne perdant jamais le ballon. Encore 1000 mercis.Surnommé le gros quand il était petit, c'est désormais lui qui ridiculise les autres, même quand il marque contre son camp du bide. Une belle revanche sur la vie...et la grossophobie.Encore un peu maladroit, il a planté un but de renard pour permettre aux siens de faire le break. C'est officiel : Erling Haaland a du soucis à se faire. Remplacé encore une fois par, qui ne devrait pas empêcher Lukaku de redevenir titulaire.Un match passé dans un fauteuil malgré la réduction du score australienne. Merci qui ? Jackson et Mitchell.En première mi-temps, son contrôle raté s'est transformé en passe décisive. En deuxième, sa passe manquée a bien failli permettre à Duke de marquer, avant qu'une de ses relances moisies permettent aux Australiens d'égaliser. Mais qui contrôle donc ses pieds ?Si c'est Lionel Messi qui signe un tel slalom, ça fait le tour du monde... Et accessoirement, ça finit peut-être au fond.L'offensif de poche n'a guère fait danser les défenseurs australiens. Et si le petit Papu avait perdu son fameux coup de reins ? Remplacé par, venu tailler de l'Australien pour l'de dimanche midi.