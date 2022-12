Les notes d'Angleterre-Sénégal

Après une première demi-heure équilibrée, le collectif anglais, emmené par Jude Bellingham et Harry Kane, a pris le dessus sur les Sénégalais. Les Lions de la Teranga n'ont pas pu compter sur grand monde pour relever la tête.

Hardcore à Al-Khor

Pas harcore à Al-Khor

Après le but de Giroud, Kane lui répond en collant à son tour son 52but en sélection. France-Angleterre samedi. Qui a dit que le duel Messi-CR7 était plus palpitant ?Bah quoi ? Il a juste marché sur le Werder Brême, rien d'extraordinaire pour lui.Embêter un petit être d'1,67 mètres pendant une heure et demie, il y a peut-être plus mature, M. Henderson.Visiblement le seul Sénégalais au courant qu'on avait le droit de rentrer dans la surface et de tirer.Il n'est pas seulement une paronomase de Bacary Sagna. C'est aussi une évolution de Raheem Sterling puisque, lui, a la finition.Une couleur verdâtre, une texture désagréable, une absence d'influence au milieu de terrain... Voici quelques indices pour déceler un Pathé périmé.Diallo Maman, bobo.Forcément, face à onze joueurs de Premier League, c'était sûr qu'il allait jouer comme à Chelsea : mal.Kalidou, et même beaucoup trop doux.Saint-Crépin est le saint patron des cordonniers. Saint-Krépin n'est pas le saint-patron des ailiers.