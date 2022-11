Les notes d'Angleterre - États-Unis

Si souvent décriés, Harry Maguire et Luke Shaw ont été parmi les meilleurs anglais de la soirée à Al-Khor. C'est dire combien les États-Unis, grâce notamment à un Tyler Adams tentaculaire, un Antonee Robinson autoritaire, un Weston McKennie tricolore et un Sergiño Dest ressuscité, ont emmerdé les Three Lions. Comme tout petit cousin qui se respecte, en fait.

Ils ont drifté dans le désert

L'annonce de la candidature de Kanye West à la présidentielle américaine de 2024 l'a bouleversé au point de demander, drapeau bleu-blanc-rouge dans les cheveux à l'appui, la nationalité française sur le champ. Son premier geste fort en tant que Frenchy ? Aller s'essuyer ses mains poisseuses dans le gilet d'un gentil photographe...Pour enfin retrouver le garçon talentueux aperçu en 2019 avec l'Ajax, le Barça pensait détenir LA solution : rapatrier Dani Alves à 39 berges, et assister avec fierté et émotion à la passation de témoin entre la légende et son successeur désigné. Perdu : le mentor idéal se nommait en fait Pierre Kalulu, et c'est le Milan qui se frotte les mains. Démerdez-vous avec Héctor Bellerín, maintenant, les gars.Il distribue des galettes, et en mange aussi visiblement beaucoup : et si Luke Shaw était d'ascendance bretonne ? Gaëtan Courtet, futur fer de lance de l'équipe de Bretagne ressuscitée, l'espère de tout coeur. Vincent Le Goff, son arrière gauche présumé, un peu moins.Dancing situé au bord de la Nationale 2 à Éclaibes, dans le Nord, le Robinson ferme à 22 heures le vendredi. C'est tôt, oui, mais c'est déjà plus tard qu'Antonee Robinson, qui a lui fermé son couloir à 20 heures tapantes ce soir, et en a dégagé chaque passant comme de la vulgaire viande saoule.Le secret de son début de Mondial réussi ? "", tout simplement. Et aussi à la cantine, où ce soir, il y avait du Haji Wright au menu.Il avait prévenu : à part les araignées, pas grand-chose ne l'angoisse. Alors…