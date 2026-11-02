Les nommés pour le meilleur onze de l'année dévoilés, avec une énorme absence

Vous pensiez en avoir terminé avec les récompenses individuelles après le Ballon d’or ? Eh bien quand il y en a plus, il y en a encore : ce lundi, la FIFPRO a remis le couvert en dévoilant la liste des 26 joueurs nommés pour intégrer le meilleur onze de l’année 2026 . Les finalistes ont été désignés par un panel de 19 806 footballeurs issus de 73 pays différents.

Et dans cette liste, difficile de ne pas tiquer sur un absent de marque : Ousmane Dembélé . Malgré une campagne victorieuse en Ligue des champions, où il aura inscrit sept buts à partir des huitièmes de finale, et un Mondial 2026 à six pions, le Ballon d’or 2025 n’a pas été retenu. Le PSG ne compte d’ailleurs que quatre représentants dans la liste : Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia .…

FL pour SOFOOT.com