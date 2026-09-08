Les nommés au trophée Lev Yachine avec le roi Vozinha

Les nommés au trophée Lev Yachine avec le roi Vozinha

D’inconnu au top 10 des meilleurs gardiens. Voilà le destin de Vozinha , nommé ce mardi dans la liste des dix prétendants au trophée Lev Yachine, récompensant le portier number one de la saison.

Ce qui doit être une bonne petite fierté pour celui qui nous a fait voyager avec le Cap-Vert durant le Mondial, enchaînant les arrêts incroyables à 40 piges après avoir passé la saison en D2 portugaise avec Chaves.…

LP pour SOFOOT.com