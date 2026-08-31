Les nominés du Ballon d'or bientôt dévoilés
30 bonhommes pour un trophée, le Hunger Games du football est bientôt de retour. Le 26 octobre, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Fabián Ruiz ou un autre monstre du football mondial recevra le Ballon d’or 2026. Avant de connaître le futur lauréat , le Ballon d’Or dévoilera tout d’abord les 30 joueurs nommés de cette édition 2026 le 8 septembre. Une liste où le porté disparu Artem Dovbyk était notamment présent en 2024.
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MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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