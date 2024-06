Les nappes phréatiques françaises globalement dans une situation "très favorable" à l'approche de l'été, selon le BRGM

La situation des nappes phréatiques françaises a continué de s'améliorer en mai sous l'effet des pluies ( AFP / Nicolas TUCAT )

La situation des nappes phréatiques françaises a continué de s'améliorer en mai sous l'effet des pluies et présente un état globalement "très satisfaisant", à l'exception de quelques régions, laissant "entrevoir une période estivale moins difficile que l'an dernier", a annoncé vendredi le BRGM.

Au 1er juin, 70% des nappes de l'Hexagone présentent des niveaux au-dessus des normales, contre 65% un mois auparavant. Seuls 19% (contre 22%) restent à des niveaux peu satisfaisants.

"La situation est plus favorable que celle observée l’année dernière, en mai 2023, où 66% des niveaux se trouvaient sous les normales mensuelles", note le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) dans un bulletin.

Seules les nappes des Pyrénées-Orientales et de Corse conservent des niveaux plus bas qu’en mai 2023, précise le BRGM.

Cet état "très satisfaisant sur une grande partie du territoire" est dû à une recharge "très excédentaire" de l'hiver 2023-2024 qui a perduré jusqu'en mai alors que la pluie a continué de tomber, alimentant les nappes traditionnellement en phase de vidange à cette époque où la végétation absorbe une grande partie des précipitations.

Selon Météo-France, le printemps météorologique (mars-avril-mai) a été "le plus pluvieux depuis 2008", "avec une anomalie de +45%" de précipitations, et mai a été le mois de mai le plus pluvieux depuis 2013.

Les dernières pluies ont permis d'améliorer la situation de certaines nappes inertielles, dont le temps d'infiltration est plus long, notamment dans le couloir du Rhône et dans l'ouest et le sud du bassin parisien.

Sur les nappes plus réactives, la situation est "très satisfaisante", la plupart d'entre elles présentant des niveaux "modérément hauts à très hauts". La recharge s'est poursuivie en mai sur les secteurs arrosés, de l'est du Languedoc au massif armoricain. La situation s'est en revanche un peu dégradée sur les nappes des Alpes et de Provence. En Corse, les niveaux restent hétérogènes, proches ou au dessus des normales à l'ouest mais "bas à très bas" sur la partie orientale.

Le gros point noir demeure le massif des Corbières et la plaine du Roussillon où les quelques précipitations tombées en avril puis mai "n'ont pas permis de compenser les déficits" accumulés par deux années de sécheresse.

Sur l'ensemble de la France, "la fin de la période de recharge devrait se généraliser en juin sauf si de nouveaux cumuls pluviométriques sont enregistrés", note le BRGM, qui estime toutefois que la situation actuelle "laisse présager des niveaux au-dessus des normales sur les prochaines semaines".

Pour l'été, malgré des anticipations de températures plus élevées que les normales sur l'ensemble du territoire, le pays pourrait connaître "une période estivale moins difficile que l'an dernier" où deux tiers des départements étaient encore en alerte rouge sécheresse en octobre, prévoit l'organisme public. Il invite toutefois à la "vigilance" sur les niveaux de prélèvements dans les nappes et concernant les régions du Roussillon, de l'Aude et du nord de la Corse qui pourraient rester tendues sur l'approvisionnement en eau.