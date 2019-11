Les musulmans face au racisme : «Les regards pesants s'amplifient après chaque attentat»

Un jour, elle a posé la question. Smahane ne comprenait pas pourquoi, chaque matin, son patron sortait de l'arrière-boutique de la boulangerie comme un diable hors de sa boîte pour servir lui-même son invariable demi-baguette à ce petit monsieur qui venait tous les jours à la même heure. Le chef s'est expliqué : « il ne veut pas être servi par une frisée ».« Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que mon employeur ne me soutienne pas, qu'il me lâche pour ne pas perdre 40 centimes de recette », raconte cette quadra en remontant sur la tête son écharpe pour protéger ses cheveux de la pluie qui fait luire les pavés d'Angers (Maine-et-Loire). LIRE AUSSI > Le racisme anti-musulmans en France, le grand malaiseSur la place du Ralliement, cœur commerçant de la ville en ce samedi après-midi, une bonne centaine de personnes, des musulmans, sont rassemblées pour dire « non à l'islamophobie ». La manifestation a été organisée par un collectif d'associations, l'appel relayé sur les réseaux sociaux et à la mosquée. Angers, le 2 novembre. Une bonne centaine de personnes se sont mobilisées à l'appel d'un collectif d'associations. LP/Olivier Corsan Pour Amel et son conjoint Redouane, droits comme des i dans leurs parkas, il ne s'agit pas seulement de réagir à l'actualité. Comme les associatifs au micro, ils disent leur ras-le-bol face aux discours outranciers sur l'islam et leur inquiétude après l'attaque de la mosquée de Bayonne. Mais leur mobilisation a aussi quelque chose d'intime : le racisme, Amel le vit personnellement.« On aurait les moyens de louer une maison mais il n'y a que les bailleurs HLM qui veulent bien nous loger : on a fait une dizaine d'agences immobilières, ça ne marche jamais », explique cette assistante commerciale, en ravalant un sanglot. Un agent lui a proposé de donner son dossier aux propriétaires sans nom de famille. « C'est comme ça que j'ai compris où était ...