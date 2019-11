« Les musées européens devraient être obligés de prêter leurs œuvres aux musées africains »

Pour l'avocat Luc Saucier, la question du patrimoine africain doit se poser « en termes de circulation et d'accès, et non pas de propriété et d'identité ».

Tribune. Le 4 juillet, lors du symposium sur le patrimoine africain qui s'est tenu à l'Institut de France, à Paris, le gouvernement français a semblé prendre ses distances avec les mesures suggérées par le rapport de Felwine Sarr et Bénédicte Savoy intitulé Restituer le patrimoine africain (éd. Philippe Rey et Le Sueil). Sans doute a-t-il été sensible aux très nombreuses réactions d'hostilité soulevées par la radicalité des solutions proposées. Le président Emmanuel Macron tiendra-t-il sa promesse de novembre 2017 de réunir « d'ici à cinq ans les conditions des restitutions définitives ou temporaires du patrimoine africain en Afrique » ?

Que propose le rapport ? Un processus en trois étapes. La première prévoit la restitution rapide de certains objets hautement symboliques, au plus tard en novembre. La seconde, d'une durée de cinq ans, permettrait la restitution d'objets authentiques jugés importants par les Etats ou « les communautés concernées ». Enfin, puisqu'il s'agit de ne pas s'aligner sur le calendrier du président français mais sur « le rythme et l'état de préparation des pays africains concernés », la dernière étape ne serait pas limitée dans le temps.

Rien n'ayant été fait à presque trois mois de l'expiration de la première étape, peut-être vaut-il la peine de s'interroger sur les présupposés du rapport à l'origine des objections les plus fréquentes, afin de voir s'il n'est pas possible de les contourner.

Nous en citerons deux. Premièrement, le rapport se concentre essentiellement sur les conditions de collecte des objets pour justifier leur restitution et semble faire peu de cas de ce qu'ils sont aujourd'hui. Or le rapport le dit lui-même, ces objets sont devenus des « lieux de la créolisation des cultures », ils ne sont plus les mêmes. Présenter ce retour du différent comme une évidence est d'autant plus surprenant que l'un des auteurs est à l'origine d'un passionnant symposium au Collège de France sur le droit des objets à disposer d'eux-mêmes. Deuxièmement, c'est essentiellement à travers d'une relation d'Etat à Etat que la restitution est envisagée. Or on sait que les frontières des Etats actuels ne correspondent souvent pas à la distribution des populations d'origine de ces objets.

